La fiamma delle Olimpiadi 2026 è arrivata al Niguarda di Milano, portata dai tedofori. Lungo il percorso, vari feriti della strage di Crans-Montana hanno assistito al passaggio della fiaccola, simbolo di speranza e unità in un momento difficile.

Le Olimpiadi 2026 fanno tappa anche al Niguarda di Milano, con i tedofori della fiamma olimpica che si sono fermati sotto le finestre del reparto di Terapia Intensiva, dove sono attualmente ricoverati i giovani feriti nell’incidente di Crans–Montana. Un gesto carico di emozione che ha coinvolto anche medici, infermieri e il direttore generale Alberto Zoli nella giornata in cui anche il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin ha fatto visita agli otto feriti. I tedofori si sono posizionati proprio di fronte al reparto intensivo, permettendo ai giovani di partecipare attivamente attraverso i messaggi esposti dalle finestre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Olimpiadi 2026, tedofori al Niguarda di Milano con la fiamma olimpica dagli ustionati di Crans-Montana

I tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono passati questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano.

I tre giovani ustionati, trasferiti ieri al Niguarda di Milano dopo l’incidente di Crans-Montana, sono ancora in condizioni gravi ma stabili.

