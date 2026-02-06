olimpiadi 2026 stanley tucci visita la pasticceria marchesi in galleria vittorio emanuele a milano

L’attore Stanley Tucci ha fatto un salto alla pasticceria Marchesi, nel cuore di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele. Tucci, famoso anche per il film

Visita alla storica pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano per l’attore Stanley Tucci, noto fra gli altri per il film ‘Il Diavolo veste Prada’. Accanto a Tucci si è raccolto un capannello di curiosi, con la star di Hollywood che si è concessa a qualche selfie con i fan. Alla domanda su cosa ne pensasse delle Olimpiadi, ha risposto laconico a LaPresse: “Sono molto entusiasta”. Stasera Tucci parteciperà alla cerimonia d’apertura dei Giochi. Tucci da Marchesi per un servizio tv di Nbc. Stanley Tucci, secondo quanto apprende LaPresse, si sarebbe recato nella storica pasticceria Marchesi per un servizio che sta realizzando per l’emittente americana Nbc sulle Olimpiadi invernali, che dovrebbe andare in onda lunedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

