Olimpiadi 2026 Santanché | Ghali? Chi fa polemiche se ne vada a casa

La ministra Santanché risponde senza mezzi termini alle polemiche su Ghali. In un giorno di festa per l’Italia, la ministra ha detto chiaro e tondo che chi crea polemiche dovrebbe stare a casa, sottolineando l’orgoglio e l’appartenenza nazionale legati ai Giochi in arrivo.

" Ghali? Non parlo di polemiche perché oggi è una giornata di gioia, di orgoglio, di appartenenza e di italianità, chi fa polemiche se ne vada a casa". Così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine dell'inaugurazione di Casa Italia. " Questa è una giornata che ci rende ancora più orgogliosi di essere italiani. Abbiamo l'Italia al centro del mondo, tra poche ore saranno miliardi di persone che saranno collegate per l'apertura dei Giochi e come sempre faremo bella figura", ha concluso la ministra.

