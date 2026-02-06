Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming della discesa libera del 6 febbraio

Questa mattina si sono aperte ufficialmente le gare di discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti sono scesi in pista per le prime prove, mentre gli appassionati seguono tutto in diretta tv e streaming. Le prove di oggi hanno mostrato le prime sfide e le potenzialità delle squadre, con molti occhi puntati sulla pista e sui tempi. La competizione si infiamma mentre si avvicinano le gare ufficiali.

Le prime prove ufficiali di discesa nello sci alpino segnano l'avvio delle sfide più attese dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, vede protagonisti sia le squadre maschili sia quelle femminili in due appuntamenti distinti, entrambi programmati alle ore 11.30. La peculiarità di questa edizione risiede nell’utilizzo di piste differenti rispetto al passato, sottolineando l’unicità e la varietà delle competizioni in programma. Per la discesa maschile, la sfida si svolge sulla pista “Stelvio” di Bormio, rappresentando l’ultimo allenamento cronometrato prima delle medaglie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il 6 febbraio si apre ufficialmente il countdown alle prove di discesa dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 continuano a Bormio, dove si svolge la discesa maschile.

