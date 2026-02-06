Questa sera si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 allo Stadio San Siro. Oggi, sul campo, si tengono diverse gare, ma l’attenzione si concentra soprattutto sul curling, dove gli azzurri Amos Mosaner e Stefania Costantini si preparano a scendere in pista nel doppio misto.

Sono diverse le gare di scena oggi 6 febbraio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In vista della cerimonia di apertura prevista per questa sera allo Stadio San Siro, occhi puntati in particolare sul curling, con il doppio misto azzurro composto da Amos Mosaner e Stefania Costantini. La coppia campione olimpica in carica, dopo l’esordio vincente contro la Corea del Sud, hanno visto interrompersi la serie da 23 vittorie consecutive, perdendo contro il Canada di Jocelyn Peterman e Brett Gallant. Oggi la sfida contro la Svizzera. Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 – 6 febbraio Inizio diretta: 060226 10:39 Fine diretta: 060226 23:00 10:38 060226 Arianna Fontana: "Grande onore visita Mattarella al Villaggio" “Ieri abbiamo avuto una visita molto speciale al Villaggio Olimpico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia di apertura e gli azzurri del curling

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Oggi Milano si accende con grande entusiasmo.

Stasera alle 20 prende il via ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, gli azzurri regalano a Mattarella la giacca dei Giochi. FOTO; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance.

Olimpiadi Invernali 2026 LIVE, oggi la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina alle 20: le ultime tappe della torcia olimpicaOggi iniziano ufficialmente le gare delle Olimpiadi Invernali con la Cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026: in diretta dalle ore 20:00 su Rai1 e ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: oggi la cerimonia inaugurale, il programma e dove vederle in TVLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate con l'arrivo della fiamma olimpica in Duomo ieri sera, accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi. Un evento che ha sca ... msn.com

Oggi iniziamo le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026! C’è chi si allena in pista e... chi si allena sul divano! Noi siamo pronti a guardarle con una bella pizza calda! E voi facebook

Siamo pronti, oggi è il gran giorno per le Olimpiadi invernali @milanocortina26 e la sicurezza è garantita da tutti i nostri Reparti nelle varie località. Anche dagli uomini invisibili del #Nocs il Nucleo operativo centrale di sicurezza. #essercisempre #6febbraio x.com