Olimpiadi 2026 Meloni e Mattarella accolgono 51 capi di Stato e di governo da mezzo mondo | Macron diserta

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina ha visto arrivare a migliaio di ospiti provenienti da tutto il mondo. Meloni e Mattarella hanno accolto 51 capi di Stato e di governo, tra monarchi, presidenti e leader di vari paesi. Tra le grandi assenze, quella di Macron, che ha deciso di non partecipare. Reali e capi di stato hanno preso posto tra il pubblico, mentre i festeggiamenti sono iniziati sotto gli occhi di molte telecamere.

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 fa impallidire qualsiasi altra riunione diplomatica o vertice mondiale. L'occasione ha attirato in Italia 51 tra Capi di Stato, reali e leader di organizzazioni internazionali, compreso il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. A fare gli onori di casa saranno Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, col Presidente della Repubblica che firmerà il Murale della Tregua al Villaggio Olimpico. L'unico grande assente potrebbe essere il presidente francese Emmanuel Macron. La delegazione Usa, a fare le veci di Trump ci sono Vance e Rubio L'apertura dei Giochi, prevista dopo le 20, sarà in grandissimo stile.

