Olimpiadi 2026 Mattarella incontra a sorpresa i ragazzi di PizzAut

Prima dell'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il presidente Sergio Mattarella ha fatto una visita a sorpresa ai ragazzi di PizzAut, la pizzeria gestita da persone con autismo. L'incontro è durato pochi minuti, ma ha lasciato un'aria di calore e vicinanza. Poco prima di partecipare alla cerimonia di apertura, il presidente ha voluto incontrare i giovani e ascoltare le loro storie.

Incontro a sorpresa per Sergio Mattarella che, prima di recarsi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha ricevuto la visita dei ragazzi di PizzAut, la prima pizzeria gestita da persone affette da autismo. A raccontare la visita è Nico Acampora, fondatore della pizzeria, tra i tedofori che hanno portato la fiamma olimpica a Monza. L'incontro, come raccontato sui profili social della pizzeria, è avvenuto nel capoluogo brianzolo, dove Acampora e i ragazzi che lavorano nel locale, hanno atteso il Capo dello Stato che li ha salutati, abbracciandoli uno per uno.

