L’annuncio della cerimonia di apertura a San Siro fa salire l’attesa per le Olimpiadi del 2026. Giuseppe Marotta, dirigente sportivo, si dice orgoglioso di questo evento, che rappresenta per Milano e l’Italia un momento storico. La scelta di inaugurare i giochi allo stadio simbolo della città sottolinea l’importanza di questa manifestazione, considerata un grande traguardo per il calcio e lo sport italiano. La serata sarà curata da Marco Balich, noto per aver messo in scena molte cerimonie di successo.

(LaPresse) – “ L’inaugurazione a San Siro da uomo di sport è un orgoglio, per la città di Milano, per il calcio e lo sport italiano, vivremo un momento così straordinario come la cerimonia inaugurale dei Giochi che rappresentano l’Italia e il made in Italy perché il direttore della serata è Marco Balich. Saranno momenti indimenticabili per tutti le centinaia di milioni di spettatori”. Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta a margine dell’ inaugurazione di Casa Italia in Triennale a Milano a poche ora dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. A chi gli chiedeva un commento sull’emozione provata nel vedere l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu portare la fiaccola olimpica, Marotta ha risposta “Chivu tedoforo sicuramente è un testimonial importante perché testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Marotta: “Inaugurazione a San Siro è orgoglio per Italia”

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Oggi a San Siro si tiene l’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Marotta: Milano-Cortina 2026 simbolo dell'efficienza e della grandezza italiana

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Cosa ci facevano Marotta, Galliani e il presidente del Como a cena con Infantino ed Erick Thohir; Galliani a cena con Infantino, Marotta, Suwarso e Thohir.

Milano Cortina: Marotta, inaugurazione a San Siro orgoglio per calcio italianoL'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina questa sera a San Siro da uomo di sport è un orgoglio, per la città di Milano, per il calcio e lo sport italiano. (ANSA) ... ansa.it

Olimpiadi invernali, Meloni in prefettura a Milano: incontro con l'emiro Al Thani, poi vede Vance. E stasera sarà a San SiroLa premier Giorgia Meloni incontrerà l'emiro del Qatar, sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani, alle 12.20 in Prefettura a Milano. Lo rende noto il sito del governo in ... ilgazzettino.it

È tutto pronto per la cerimonia che inaugurerà questa sera le Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, tra dettagli ancora top secret e numeri da capogiro facebook

Di Mariah Carey, di Laura Pausini, di Ghali etc. mi frega meno di zero, e fatico a vederli in una cerimonia d’apertura. Ma leggo che lo show porterà dentro San Siro da un remix di Raffaella Carrà all’Infinito di Leopardi. E lì è dove piangono gli uomini #MilanoC x.com