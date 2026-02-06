Giorgia Meloni è atterrata a Milano Linate. La premier è arrivata questa mattina, pronta a seguire da vicino i preparativi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La giornata si preannuncia piena di incontri e visite sul territorio, mentre si avvicina il grande evento.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata all’aeroporto di Milano Linate, dove è attesa una giornata intensa in vista dell’ apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La premier si recherà in Prefettura a Milano per una serie di incontri istituzionali con importanti esponenti internazionali. Alle 13, Meloni incontrerà il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, alla presenza del Segretario di Stato americano Marco Rubio e del vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Prima, a mezzogiorno, è previsto un incontro con il presidente della Repubblica polacca, Karol Nawrocki, sempre in Prefettura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, l'arrivo a Milano Linate della premier Meloni

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Giorgia Meloni arriva a Niscemi.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato questa mattina a Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - La fiaccola olimpica arrivata in Duomo (Video).

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: oggi la cerimonia inaugurale, il programma e dove vederle in TVLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate con l'arrivo della fiamma olimpica in Duomo ieri sera, accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi. Un evento che ha sca ... msn.com

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vance in Italia: perchè l’Ice è legato alla sua presenzaDonald Trump non prenderà parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma ci sarà il suo vice. JD Vance è arrivato in Italia per prendere parte alla kermesse olimpica. Il vicepresidente americano è un ... strettoweb.com

SRC Rent Car. Tame Impala · Is It True. Voci dalla Tribù All’Aeroporto di Milano Linate, Luigi è stato davvero straordinario: con professionalità, pazienza e gentilezza ha trasformato un imprevisto in un’esperienza positiva. Cura dei dettagli, assistenza co facebook

Aeroporto Lamezia: ITA Airways aggiunge il terzo volo su Milano Linate ed aggiunge il quarto volo su Roma Fiumicino per l’estate 2026 • REGISTRATI e commenta sul Sito! #aeroportolamezia #itaairways #milanolinate #romafiumicino x.com