Olimpiadi 2026 Ibrahimovic tedoforo a Milano | le foto

Zlatan Ibrahimovic è tra i tedofori che stanno portando la fiamma olimpica per le vie di Milano, a poche ore dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L’ex calciatore svedese – come si vede sui profili social dei Giochi – ha portato la torcia circondato da una marea di gente nel centro della città. “Che i giochi abbiano inizio”, ha esclamato sorridente Ibra. Oltre all’ex attaccante del Milan, hanno fatto da tedofori la presidente del Cio Kirsty Coventry, il ballerino Roberto Bolle, il nuotatore paralimpico Simone Barlaam e l’ex campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

