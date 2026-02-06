Olimpiadi 2026 | Ian Matteoli in gara a Livigno per il sogno italiano

Ian Matteoli si prepara a rappresentare l’Italia a Livigno. Il giovane snowboarder ha conquistato il secondo posto nella qualificazione di Big Air maschile, chiudendo con il punteggio più alto di tutte le gare, 93,75. È un risultato che lo avvicina sempre di più al sogno di competere a Milano-Cortina 2026.

Ian Matteoli è il nuovo sogno dell’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lo snowboarder azzurro, protagonista del momento più emozionante della sua carriera, ha chiuso la qualificazione di Big Air maschile con il secondo posto, dopo aver ottenuto il punteggio singolo più alto delle gare: 93,75. Il traguardo è arrivato a Livigno, nel cuore del territorio alpino che ormai da tempo è sede del sogno sportivo italiano per i Giochi del 2026. La classifica generale è stata ottenuta con due run, la prima con punteggio record per il singolo e la seconda, anch’essa perfetta, per un totale di 174,50.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Italia guarda già alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l'entusiasmo alle stelle.

Questa mattina i qualificazioni maschili del Big Air nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo.

Olimpiadi, in funzione il bacino di innevamento di Livigno per Milano Cortina 2026

