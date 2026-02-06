Olimpiadi 2026 i tedofori dello spettacolo da Mahmood a Nicoletta Manni FOTO

A Milano, nel cuore del centro storico, la fiaccola olimpica è stata portata in giro per l’Italia da una serie di personaggi noti. Tra i tedofori ci sono artisti e atleti, come Mahmood e Nicoletta Manni, che hanno preso parte alla staffetta per celebrare le Olimpiadi del 2026. La volontà è stata quella di coinvolgere il pubblico e rendere questa tradizione più vicina e accessibile.

**Olimpiadi 2026, i tedofori dello spettacolo: da Mahmood a Nicoletta Manni, una celebrazione del cuore italiano** A Milano, nel cuore del centro storico, la fiamma olimpica è stata portata in giro per l’Italia da fine novembre ad inizio febbraio da una serie di protagonisti del mondo dello spettacolo. Ogni giorno, ogni evento, ogni momento è stato un’emozione. Lo è stato per il pubblico, e soprattutto per coloro che hanno partecipato alla cerimonia, a quel “tedoforo” come si diceva all’interno dei canoni della tradizione italiana. Le fiamme sono state accese, i momenti scelti, e la scena è stata quella di una città in movimento, in attesa di una grande festa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

In Piazza Duomo a Milano, nonostante la pioggia, migliaia di persone si sono radunate per assistere alla consegna della torcia olimpica.

Nicoletta Manni ha portato la fuoco olimpico fino in piazza Duomo a Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma olimpica; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, toto ultimo tedoforo: in lizza anche due valtellinesi; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - La fiaccola olimpica arrivata in Duomo (Video); L'anteprima della 56esima tappa della Fiamma Olimpica: dalla Valtellina a Lecco.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma olimpicaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che portano la fiamma olimpica ... tg24.sky.it

Chi saranno gli ultimi tedofori: da Tomba a Goggia, le previsioni. E su Sinner e Chiara Ferragni....Tutto pronto per l'inaugurazione dei giochi di Milano-Cortina. Il toto nomi è partito, c'è attesa per vedere chi farà l'ultimo tratto ... corrieredellosport.it

I dimostranti hanno detto che bisognerebbe negare agli atleti israeliani di sfilare sotto la loro bandiera, a causa del genocidio a Gaza. La cerimonia si è svolta senza interruzioni: a portare la fiaccola davanti al Duomo è stata la ballerina Nicoletta Manni http facebook

La lunga corsa della torcia olimpica si è conclusa a Milano con l’accensione del braciere in piazza Duomo. A compiere il gesto finale è stata la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, ultimo tedoforo nel capoluogo lombardo. x.com