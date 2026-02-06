Olimpiadi 2026 Buonfiglio | Ghali? Polemiche fuori luogo

Da lapresse.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario Buonfiglio prende le difese di Ghali, al centro di alcune polemiche sui social.

(LaPresse) – “Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo “. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del cantante Ghali che si era lamentato di non poter cantare l’inno d’Italia durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 buonfiglio ghali polemiche fuori luogo

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Ghali? Polemiche fuori luogo"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Milano Cortina, il presidente del Coni: “Post di Ghali? Polemiche ora fuori luogo”

Il presidente del Coni mette in guardia dalle polemiche sul post di Ghali riguardo alla cerimonia di apertura di Milano Cortina.

Il Coni e lo sfogo di Ghali: "Polemica fuori luogo"

Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Cerimonia apertura Olimpiadi 2026: orario, ospiti e dove vederla; La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Coni, Buonfiglio: Roma merita Olimpiadi, ma prima pensiamo a Milano Cortina.

olimpiadi 2026 buonfiglio ghaliOlimpiadi 2026, Buonfiglio: Ghali? Polemiche fuori luogo(LaPresse) - Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo. Così ... stream24.ilsole24ore.com

olimpiadi 2026 buonfiglio ghaliGhali rompe il silenzio sulle Olimpiadi: «Non ho più potuto cantare l’inno d’Italia»Nel giorno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, Ghali ha pubblicato BASTA, un brano con cui chiede la libertà per tutti i maranza ... billboard.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.