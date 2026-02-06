Olimpiadi 2026 Buonfiglio | Ghali? Polemiche fuori luogo
Il sottosegretario Buonfiglio prende le difese di Ghali, al centro di alcune polemiche sui social.
(LaPresse) – “Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo “. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del cantante Ghali che si era lamentato di non poter cantare l’inno d’Italia durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
