Il sottosegretario Buonfiglio prende le difese di Ghali, al centro di alcune polemiche sui social.

(LaPresse) – “Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo “. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del cantante Ghali che si era lamentato di non poter cantare l’inno d’Italia durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Ghali? Polemiche fuori luogo"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Il presidente del Coni mette in guardia dalle polemiche sul post di Ghali riguardo alla cerimonia di apertura di Milano Cortina.

Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Cerimonia apertura Olimpiadi 2026: orario, ospiti e dove vederla; La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Coni, Buonfiglio: Roma merita Olimpiadi, ma prima pensiamo a Milano Cortina.

Olimpiadi 2026, Buonfiglio: Ghali? Polemiche fuori luogo(LaPresse) - Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo. Così ... stream24.ilsole24ore.com

Ghali rompe il silenzio sulle Olimpiadi: «Non ho più potuto cantare l’inno d’Italia»Nel giorno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, Ghali ha pubblicato BASTA, un brano con cui chiede la libertà per tutti i maranza ... billboard.it

“Ci auguriamo che siano tante le medaglie, se lo augura il presidente Buonfiglio fortemente ma tutti quanti in Italia, ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come è sempre avvenuto da parte dei nostri atleti e atlete nelle Olimpiadi, con impegn facebook

Milano Cortina -3: Buonfiglio, su medaglie non mettiamo limiti a mano Signore. In Olimpiadi giocano tanti fattori, noi pronti e preparati #ANSA x.com