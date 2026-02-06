Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 cominciano stasera con la cerimonia di apertura a San Siro. In questi giorni si parla anche di un aumento di escort nelle città coinvolte, un fenomeno che sta facendo discutere tra residenti e organizzatori. La kermesse, che si svolge dal 6 al 22 febbraio, attira l’attenzione di tutto il mondo e porta con sé anche qualche problema in più.

Le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026, al via stasera venerdì 6 febbraio con la cerimonia di apertura a San Siro, si confermano come uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti degli ultimi tempi per l’Italia. Un evento capace di attrarre un pubblico globale composto da atleti, delegazioni istituzionali, top manager, sponsor, media internazionali e visitatori ad alto profilo, ridefinendo temporaneamente il volto economico e sociale delle città coinvolte. Oltre agli effetti ben noti su turismo e ospitalità di lusso, il Centro Studi di EvaVip, portale italiano di riferimento nel settore dell’intrattenimento per adulti, ha rilevato un significativo incremento dell’offerta di servizi di accompagnamento, escorting e incontri privati di alto livello nel periodo di avvicinamento e svolgimento delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, “boom di escort nelle città dei Giochi”

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, boom di prenotazioni dei voli per Linate e Malpensa: i dati; Dal bob d’oro al boom dell’hockey: Milano-Cortina 2026 rompe ogni schema; Olimpiadi Milano Cortina 2026, boom per l’hotellerie; Olimpiadi invernali 2026, è boom del turismo.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 le medaglie più costose di sempre. Ecco quanto vale davvero salire sul podioDietro l’impennata del valore delle medaglie, prodotte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il boom dei prezzi dell’oro e soprattutto dell’argento ... milanofinanza.it

Le Olimpiadi non fanno il miracolo: niente boom di affitti brevi a MilanoChi ha puntato sull'effetto evento è costretto a correggere le tariffe per intercettare la domanda. I Giochi non stanno modificando la geografia dell’ospitalità cittadina dove a farla da padrone riman ... ilgiorno.it

Affitti brevi, niente boom Olimpiadi: per Milano Cortina poche prenotazioni, a secco gli host x.com

Milano-Cortina, le Olimpiadi non fanno il miracolo: niente boom per gli affitti brevi (Adnkronos) - Con l’avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina, il mercato degli affitti turistici milanesi mostra già con chiarezza i suoi equilibri reali. I dati ufficiali del Ministero del Turis facebook