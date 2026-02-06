Oggi i funerali dei 3 cacciatori uccisi sui Nebrodi | la loro morte resta un mistero
Oggi si svolgono i funerali di Antonio Gatani e dei fratelli Giuseppe e Davis Pino, i tre cacciatori uccisi sui Nebrodi. La polizia ha già sequestrato i loro fucili e gli indumenti dell’unico sospettato, mentre le indagini cercano di fare luce su un delitto ancora avvolto nel mistero.
Fissati i funerali di Antonio Gatani e dei fratelli Giuseppe e Davis Pino. I carabinieri, che indagano sul triplice delitto, hanno sequestrato all’unico indagato i fucili e gli indumenti che teneva a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Nebrodi Uccisi
Nei paesi dei cacciatori uccisi sui Nebrodi: “Mai vista qui una cosa simile”. Il faro sulla vittima più anziana
Nei paesi dei Nebrodi, la comunità si stringe attorno alla famiglia delle due vittime.
Mistero sui Nebrodi: tre cacciatori trovati morti nel bosco
Questa mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco sui Nebrodi, in una zona difficile da raggiungere nel Messinese.
Ultime notizie su Nebrodi Uccisi
Argomenti discussi: Anguillara, oggi i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno: un lungo applauso per l'ultimo saluto. Il parroco: Ora silenzio; Femminicidio Federica Torzullo, oggi i funerali dei genitori di Carlomagno ad Anguillara; Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: il sindaco proclama il lutto cittadino; Crans-Montana: oggi funerali di 5 vittime italiane. Nelle scuole un minuto di silenzio.
Oggi i funerali dei 3 cacciatori uccisi sui Nebrodi: la loro morte resta un misteroLe salme dei tre cacciatori sono state restituite nei giorni scorsi ai familiari: oggi pomeriggio a San Pier Niceto, in piazza Roma, si svolgeranno i funerali dei due fratelli Pino con il rito dei ... fanpage.it
Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: il sindaco proclama il lutto cittadinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: il sindaco proclama il lutto cittadino ... tg24.sky.it
Oggi 5 febbraio i funerali di Christian Renzi, deceduto nell’incidente di Quattro Strade bivio Acquamartina facebook
Il marito di Brigitte Bardot: "E' morta di cancro". Oggi i funerali a Saint-Tropez. La rivelazione di Bernard d'Ormale in un'intervista al settimanale Paris Match #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.