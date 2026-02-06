Oggi i funerali dei 3 cacciatori uccisi sui Nebrodi | la loro morte resta un mistero

Oggi si svolgono i funerali di Antonio Gatani e dei fratelli Giuseppe e Davis Pino, i tre cacciatori uccisi sui Nebrodi. La polizia ha già sequestrato i loro fucili e gli indumenti dell’unico sospettato, mentre le indagini cercano di fare luce su un delitto ancora avvolto nel mistero.

Fissati i funerali di Antonio Gatani e dei fratelli Giuseppe e Davis Pino. I carabinieri, che indagano sul triplice delitto, hanno sequestrato all’unico indagato i fucili e gli indumenti che teneva a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Nebrodi Uccisi Nei paesi dei cacciatori uccisi sui Nebrodi: “Mai vista qui una cosa simile”. Il faro sulla vittima più anziana Nei paesi dei Nebrodi, la comunità si stringe attorno alla famiglia delle due vittime. Mistero sui Nebrodi: tre cacciatori trovati morti nel bosco Questa mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco sui Nebrodi, in una zona difficile da raggiungere nel Messinese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nebrodi Uccisi Argomenti discussi: Anguillara, oggi i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno: un lungo applauso per l'ultimo saluto. Il parroco: Ora silenzio; Femminicidio Federica Torzullo, oggi i funerali dei genitori di Carlomagno ad Anguillara; Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: il sindaco proclama il lutto cittadino; Crans-Montana: oggi funerali di 5 vittime italiane. Nelle scuole un minuto di silenzio. Oggi i funerali dei 3 cacciatori uccisi sui Nebrodi: la loro morte resta un misteroLe salme dei tre cacciatori sono state restituite nei giorni scorsi ai familiari: oggi pomeriggio a San Pier Niceto, in piazza Roma, si svolgeranno i funerali dei due fratelli Pino con il rito dei ... fanpage.it Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: il sindaco proclama il lutto cittadinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: il sindaco proclama il lutto cittadino ... tg24.sky.it Oggi 5 febbraio i funerali di Christian Renzi, deceduto nell’incidente di Quattro Strade bivio Acquamartina facebook Il marito di Brigitte Bardot: "E' morta di cancro". Oggi i funerali a Saint-Tropez. La rivelazione di Bernard d'Ormale in un'intervista al settimanale Paris Match #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.