Oggi 6 febbraio San Paolo Miki e compagni | la fede eroica che non si piega di fronte alla croce

Da lalucedimaria.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ricorre il ricordo di San Paolo Miki e dei suoi compagni, i protomartiri giapponesi. Sono stati perseguitati, torturati e uccisi nel XVI secolo, perché portavano avanti la loro fede cristiana in un paese ostile. La loro storia resta un esempio di fermezza e sacrificio.

Protomartiri in Giappone, san Paolo Miki insieme a 25 compagni furono perseguitati, torturati brutalmente e uccisi in odio alla fede cristiana. Il 6 febbraio ricorre la memoria liturgica di San Paolo Miki e compagni. Morirono tutti, dopo essere torturati, a Nagasaki in Giappone diventando i primi testimoni della fede in terra nipponica. L’epoca in cui ciò avvenne fu il XVI secolo. Il Martirologio Romano ricorda che “con l’aggravarsi della persecuzione contro i cristiani, otto tra sacerdoti e religiosi della Compagnia di Gesù e dell’Ordine dei Frati Minori, missionari europei o nati in Giappone, e diciassette laici, arrestati, subirono gravi ingiurie e furono condannati a morte“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 6 febbraio san paolo miki e compagni la fede eroica che non si piega di fronte alla croce

© Lalucedimaria.it - Oggi 6 febbraio, San Paolo Miki e compagni: la fede eroica che non si piega di fronte alla croce

Approfondimenti su San Paul Miki

San Paolo Miki: Il Martire Celebrato il 6 Febbraio

Il 6 febbraio si celebra San Paolo Miki, uno dei martiri giapponesi più noti.

Il 1 febbraio si celebra San Brigid, simbolo di fede e innovazione nella storia della Chiesa irlandese.

Il 1 febbraio si festeggia San Brigid di Kildare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Paul Miki

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere; Tutte le strade chiuse a Milano San Siro il 6 febbraio per la cerimonia delle Olimpiadi. La mappa; Olimpiadi: Strade Chiuse e Interruzioni a Milano il 5 e 6 febbraio; Milano-Cortina 2026, chi c'è alla cerimonia? L'orario e le star di musica e cinema.

oggi 6 febbraio sanSan Paolo Miki e compagni martiri, 6 febbraio 2026/ Oggi si ricordano i cristiani giapponesi uccisiIl 6 febbraio è il giorno di San Paolo Miki e compagni martiri. Furono crocifissi in Giappone a causa delle persecuzioni dello shogunato nel XVI secolo. ilsussidiario.net

Sport in tv oggi (venerdì 6 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 6 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.