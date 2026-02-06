Oggi 6 febbraio San Paolo Miki e compagni | la fede eroica che non si piega di fronte alla croce

Oggi ricorre il ricordo di San Paolo Miki e dei suoi compagni, i protomartiri giapponesi. Sono stati perseguitati, torturati e uccisi nel XVI secolo, perché portavano avanti la loro fede cristiana in un paese ostile. La loro storia resta un esempio di fermezza e sacrificio.

Protomartiri in Giappone, san Paolo Miki insieme a 25 compagni furono perseguitati, torturati brutalmente e uccisi in odio alla fede cristiana. Il 6 febbraio ricorre la memoria liturgica di San Paolo Miki e compagni. Morirono tutti, dopo essere torturati, a Nagasaki in Giappone diventando i primi testimoni della fede in terra nipponica. L’epoca in cui ciò avvenne fu il XVI secolo. Il Martirologio Romano ricorda che “con l’aggravarsi della persecuzione contro i cristiani, otto tra sacerdoti e religiosi della Compagnia di Gesù e dell’Ordine dei Frati Minori, missionari europei o nati in Giappone, e diciassette laici, arrestati, subirono gravi ingiurie e furono condannati a morte“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Il 6 febbraio si celebra San Paolo Miki, uno dei martiri giapponesi più noti.

San Paolo Miki e compagni martiri, 6 febbraio 2026/ Oggi si ricordano i cristiani giapponesi uccisiIl 6 febbraio è il giorno di San Paolo Miki e compagni martiri. Furono crocifissi in Giappone a causa delle persecuzioni dello shogunato nel XVI secolo. ilsussidiario.net

SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI martiri Paolo apparteneva al gruppo dei primi convertiti giapponesi, frutto dell'evangelizzazione nel lontano Giappone, in cui operò il grande san Francesco Saverio. Dopo Francesco Saverio, l'incredibile opera venne continuat

Oggi si celebra: San Paolo Miki e compagni #santodelgiorno #chiesacattolica #6febbraio2026 #sanpaolomikiecompagni #gesuita #sanpaolo #paolomiki