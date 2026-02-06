Nuovo Ptcp al via il primo incontro di ascolto ad Avellino

Domani ad Avellino si tiene il primo incontro di ascolto per il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale. È un momento importante per coinvolgere cittadini e associazioni nelle decisioni che riguardano lo sviluppo del territorio. L’appuntamento è fissato alle 10 di mattina, e si aspetta una buona partecipazione.

