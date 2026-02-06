Nuovo Ptcp al via il primo incontro di ascolto ad Avellino
Domani ad Avellino si tiene il primo incontro di ascolto per il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale. È un momento importante per coinvolgere cittadini e associazioni nelle decisioni che riguardano lo sviluppo del territorio. L’appuntamento è fissato alle 10 di mattina, e si aspetta una buona partecipazione.
Primo incontro di ascolto e partecipazione per la redazione del nuovo Ptcp – Piano territoriale di coordinamento provinciale, domani – sabato 7 febbraio – alle ore 10.00, presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino.I contributi delle parti sociali integrati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
