Nuovo ospedale caso in Regione Bandecchi e Proietti a confronto

A Perugia si è tenuto un incontro tra Stefano Bandecchi e Francesco Proietti, due figure chiave nella disputa sul nuovo ospedale di Terni. La discussione si è svolta con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa, coinvolgendo anche cittadini e amministratori locali. La questione ha acceso il dibattito tra le parti, mentre i protagonisti cercano di chiarire le rispettive posizioni.
Nuova iniziativa a Perugia per il nuovo ospedale di Terni con protagonista il sindaco e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, insieme al vice Francesco Ferranti, assessori, consiglieri comunali e alcuni cittadini. Sospensione del Consiglio regionale e incontro pubblico con la presidente della Regione Stefania Proietti, l’assessore Francesco De Rebotti e capigruppo. Il sindaco ha parlato di "un’esigenza cittadina che si chiama salute ". "Terni, la provincia e tutta l’Umbria - ha aggiunto - dovrebbero rappresentare la problematica che sto mettendo sul piatto. Perché Terni rappresenta con il proprio ospedale il secondo dell’Umbria tra quelli di secondo livello.🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuovo ospedale di Terni: Stefania Proietti: "Ogni sito esaminato con grande attenzione. Importanti le occasioni di confronto"
Oggi a Terni si è svolta una riunione importante sulla costruzione del nuovo ospedale.
Terni, Stefano Bandecchi: "Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro". Ternana: "Con i Rizzo rapporti di m****"
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.
Nuovo ospedale, caso in Regione. Bandecchi e Proietti a confrontoBlitz del sindaco e faccia a faccia con la governatrice. A breve faremo un summit tra i tecnici dei due enti ... lanazione.it
Cuneo, nuovo Ospedale: Boselli e il gruppo Beni Comuni tornano a chiedere di mantenerlo in cittàNel Consiglio comunale del 26 e 27 gennaio il tema scalderà di nuovo gli animi, ma la sindaca Manassero e la sua maggioranza non intendono fare retromarcia sulla scelta di Confreria dove si trovano gl ... targatocn.it
“E’ paradossale che un nuovo ospedale che dovrà necessariamente essere di area e che di conseguenza dovrà richiamare anche maggiore utenza dalla bassa modenese, non abbia la radioterapia. L’impressione è che, purtroppo, il progetto del nuovo ospe facebook
Il nuovo ospedale nel centro di Roma conterà su 300 professionisti, per una struttura che avrà ospedale di comunità, RSA e lungodegenza. Leggi l'articolo x.com
