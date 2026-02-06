Nuovo ospedale caso in Regione Bandecchi e Proietti a confronto

A Perugia si è tenuto un incontro tra Stefano Bandecchi e Francesco Proietti, due figure chiave nella disputa sul nuovo ospedale di Terni. La discussione si è svolta con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa, coinvolgendo anche cittadini e amministratori locali. La questione ha acceso il dibattito tra le parti, mentre i protagonisti cercano di chiarire le rispettive posizioni.

Nuova iniziativa a Perugia per il nuovo ospedale di Terni con protagonista il sindaco e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, insieme al vice Francesco Ferranti, assessori, consiglieri comunali e alcuni cittadini. Sospensione del Consiglio regionale e incontro pubblico con la presidente della Regione Stefania Proietti, l’assessore Francesco De Rebotti e capigruppo. Il sindaco ha parlato di "un’esigenza cittadina che si chiama salute ". "Terni, la provincia e tutta l’Umbria - ha aggiunto - dovrebbero rappresentare la problematica che sto mettendo sul piatto. Perché Terni rappresenta con il proprio ospedale il secondo dell’Umbria tra quelli di secondo livello.🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi a Terni si è svolta una riunione importante sulla costruzione del nuovo ospedale.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.

