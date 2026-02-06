Nuovo disegno del piede di Michelangelo scoperto nei pressi della Capella Sixtina

A pochi chilometri dalla Capella Sixtina, nel cuore del Vaticano, è stato scoperto un nuovo disegno di Michelangelo. Il pezzo, rimasto nascosto per anni, è stato venduto a un collezionista straniero per 16,9 milioni di sterline, circa 19,4 milioni di euro. Si tratta di un ritrovamento eccezionale che riaccende l’interesse sulla produzione dell’artista e sulla sua presenza nel complesso Vaticano.

**Un nuovo disegno di Michelangelo, nascosto per anni, è stato venduto per 16,9 milioni di sterline** A pochi chilometri dalla Capella Sixtina, nel cuore del Vaticano, un nuovo disegno di Michelangelo è stato scoperto e venduto a un prezzo record: 16,9 milioni di sterline inglesi, equivalente a circa 19,4 milioni di euro. La scoperta è emersa in modo inaspettato: un proprietario anonimo, che aveva ricevuto il foglio in eredità dalla propria nonna, aveva inviato una foto dell’opera a Christie’s per una stima. Non si aspettava di trovare un lavoro autentico del Maestro, ma la valutazione ha cambiato tutto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Capella Sixtina

Ultime notizie su Capella Sixtina

