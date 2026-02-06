Nuove strade nel Parco delle Orobie scoppia la protesta | Fermate la variante VASP

Otto associazioni di protezione ambientale e gruppi locali lanciano un appello al Parco delle Orobie Valtellinesi. Chiedono di fermare la variante VASP, una modifica al Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale. La protesta cresce e mette sotto pressione gli enti competenti, che devono decidere se andare avanti o bloccare il progetto.

Otto associazioni ambientaliste chiedono la sospensione del piano: “Stop a quasi 50 chilometri di strada in più. Finalità turistiche mascherate e rischi per biodiversità e sentieri storici” “Fermate la variante”. È la richiesta netta che otto associazioni di protezione ambientale e realtà territoriali rivolgono all’Ente Parco delle Orobie Valtellinesi in merito alla modifica del Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP). A sottoscrivere la presa di posizione sono ASFO Val Corta di Tartano con Francesco Spini, Centro Etica Ambientale di Sondrio con Fausto Gusmeroli, CROS Varenna con Simona Danielli, Legambiente con Lorenza Tam, LEIDAA Sondrio con Katia Grandi, Mountain Wilderness con Luca Bono, ORMA Morbegno con Massimo Benazzo e WWF Valtellina Valchiavenna con Villiam Vaninetti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Il Parco delle Orobie si prepara a un 2026 ricco di eventi, che si svolgeranno in diverse località del territorio.

