Nuove generazioni motore del futuro

Le nuove generazioni di San Miniato sono al centro del dibattito. Per i leader locali, sono il motore del futuro, ma bisogna dargli fiducia e opportunità per farli crescere e plasmare il domani. La sfida è aprire loro le porte e sostenere i giovani nel loro percorso.

SAN MINIATO "Le nuove generazioni rappresentano il motore del futuro, offrire loro fiducia e opportunità è l'unico modo per permettere a quel futuro di prendere forma". È da questa convinzione che nasce l'adesione della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato al Campionato di Giornalismo. "Partecipare al Campionato di Giornalismo significa sostenere un'esperienza formativa che va oltre la scrittura – si legge nella presentazione di Fondazione Crsm – E' un esercizio di cittadinanza attiva, confronto con l'attualità e responsabilità nel trattamento delle informazioni. Valori che la Fondazione riconosce come fondamentali per la crescita personale e civile dei giovani e coerenti con la propria missione.

