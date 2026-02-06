Nuova superficie ottica permette controllo bidirezionale della luce grazie a tecnologia ultrasingola

Un team di ricercatori cinesi ha sviluppato una superficie ottica ultra-sottile capace di controllare la luce in due direzioni diverse. Questa tecnologia permette di gestire più polarizzazioni luminose contemporaneamente, aprendo nuove possibilità per dispositivi ottici più avanzati.

Un nuovo passo verso l’ottica avanzata: un gruppo di ricercatori cinesi ha realizzato una superficie ottica ultra-sottile che controlla la luce in due modi diversi, aprendo la strada a dispositivi innovativi in grado di gestire simultaneamente diverse polarizzazioni luminose senza compromettere la qualità del segnale. Il lavoro, condotto presso l’Università di Nanjing, è stato pubblicato sulla rivista PhotoniX e rappresenta un’importante svolta nella progettazione di metasuperfici che possono operare in bande di frequenza larghe senza cadere nel problema della dispersione cromatica. Questo tipo di tecnologia potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono realizzati i sistemi ottici nei dispositivi di nuova generazione, andando oltre le capacità attuali dei materiali convenzionali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

