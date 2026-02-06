Nuova stazione di Frosinone posizionata la passerella | un ponte che unisce la città

È stato completato oggi il nuovo sovrappasso a Frosinone, un ponte che collega meglio i due lati della città e rende più semplice raggiungere la stazione. La passerella, posizionata oggi, permette di attraversare più comodamente e di collegare più facilmente le zone circostanti. La città ora ha un collegamento più rapido tra il centro e le aree periferiche.

Un nuovo sovrappasso che migliora in modo significativo l'accessibilità della stazione e la ricucitura urbana tra i due fronti della città è stato varato oggi a Frosinone. La struttura, lunga 65 metri, collegherà piazzale Kambo con il fronte lato via Pergolesi, a beneficio dell'utenza ferroviaria.

