Novena a Nostra Signora di Lourdes | quinto giorno per chiedere una grazia

Oggi si conclude il quinto giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes. Molti fedeli si riuniscono in chiesa o pregano a casa, chiedendo con fede una grazia. Le persone aprono il cuore, confidando nelle potenze della Madonna. È un momento di preghiera e speranza per chi si affida a Lei.

Quinto giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes: con l’aiuto della grazia apri il tuo cuore a Lei e chiedi con fiducia la grazia che porti nel profondo. L’11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l’unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Questa mattina è iniziata ufficialmente la novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

Questa mattina si è aperto il secondo giorno della novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

