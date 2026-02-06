Notte in ospedale per i carabinieri entrati per primi
I carabinieri di Altopascio sono intervenuti mercoledì sera a Rughi, nel comune di Porcari. Sono entrati nella casa di via Galgani, dove hanno trovato i quattro membri della famiglia Kola morti. La notte in ospedale, con i carabinieri ancora sul posto, si è trasformata in una delle prime tappe di un'indagine che promette di essere lunga.
I primi ad entrare mercoledì sera nella casa di via Galgani a Rughi, nel comune di Porcari, dove hanno perso la vita i quattro componenti della famiglia Kola sono stati due carabinieri della pattuglia di Altopascio, insieme a un familiare. Tutti e tre si sono sentiti male in brevissimo tempo, perché le stanze erano sature di monossido di carbonio. I militari erano intervenuti perché i soccorritori del 118 non riuscivano a trovare l’indirizzo esatto dell’abitazione da cui era partita la chiamata di soccorso. I militari avevano allora rintracciato il fratello del capofamiglia Arti Kola che abita nelle vicinanze e si erano fatti subito accompagnare alla casa ristrutturata dove i quattro vivevano da pochi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Porcari Rughi
Notte di tensione all'ospedale di Polla: due pazienti in escandescenze, arrivano i carabinieri
Nella notte, l’ospedale “Luigi Curto” di Polla è stato teatro di diverse tensioni nel reparto di pronto soccorso.
"Mi sono entrati i ladri in casa": ma i carabinieri, insospettiti dall'odore, trovano cannabis
Esplosione in un casolare, morti tre Carabinieri - TG Plus NEWS Venezia
Ultime notizie su Porcari Rughi
Argomenti discussi: Notte in ospedale per i carabinieri entrati per primi; Ospedale di Trapani. Pochi operatori di notte in Pneumologia; Tetto di una casa in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuoco, una persona in ospedale; Ospedale di Trapani. 'Pochi operatori di notte in Pneumologia'.
Notte in ospedale per i carabinieri entrati per primiI primi ad entrare mercoledì sera nella casa di via Galgani a Rughi, nel comune di Porcari, dove hanno perso la vita i quattro componenti della famiglia Kola sono stati due carabinieri della pattuglia ... lanazione.it
Arriva in ospedale con bomba della prima guerra mondiale nel retto: per operarlo servono gli artificieriL'insolito caso domenica a Tolosa dove è stato necessario istituire un perimetro di sicurezza per poter estrarre l'oggetto estraneo dal corpo del paziente ... fanpage.it
Qualcuno turno di notte in Ospedale facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.