notte in ospedale per i carabinieri entrati per primi

I carabinieri di Altopascio sono intervenuti mercoledì sera a Rughi, nel comune di Porcari. Sono entrati nella casa di via Galgani, dove hanno trovato i quattro membri della famiglia Kola morti. La notte in ospedale, con i carabinieri ancora sul posto, si è trasformata in una delle prime tappe di un'indagine che promette di essere lunga.

I primi ad entrare mercoledì sera nella casa di via Galgani a Rughi, nel comune di Porcari, dove hanno perso la vita i quattro componenti della famiglia Kola sono stati due carabinieri della pattuglia di Altopascio, insieme a un familiare. Tutti e tre si sono sentiti male in brevissimo tempo, perché le stanze erano sature di monossido di carbonio. I militari erano intervenuti perché i soccorritori del 118 non riuscivano a trovare l’indirizzo esatto dell’abitazione da cui era partita la chiamata di soccorso. I militari avevano allora rintracciato il fratello del capofamiglia Arti Kola che abita nelle vicinanze e si erano fatti subito accompagnare alla casa ristrutturata dove i quattro vivevano da pochi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

