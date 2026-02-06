Norovirus Kawasaki i sintomi e come si trasmette il principale agente della gastroenterite acuta che ha colpito la nazionale finlandese di hockey a Milano-Cortina

La nazionale finlandese di hockey ha dovuto chiedere il rinvio della partita contro il Canada prima dell’esordio alle Olimpiadi. Quattro giocatrici hanno manifestato diarrea e vomito, sospettando un’infezione da norovirus Kawasaki. La squadra si è trovata costretta a fermarsi, mentre le autorità sanitarie cercano di capire come si sia diffuso il virus.

I norovirus appartengono alla famiglia dei Caliciviridae: sono virus a singolo filamento di Rna «e rappresentano uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica, costituendo così un serio problema nel campo della sicurezza alimentare», come spiega la pagina dedicata dell’Istituto superiore di sanità. Le infezioni si sviluppano soprattutto in contesti comunitari come scuole, case di riposo, navi da crociera, ospedali. Se ne conoscono a oggi tre genogruppi in grado di infettare l’uomo, suddivisi in più di trenta genotipi. In particolare, il ceppo prevalente è noto come «kawasaki» (tecnicamente si tratta del sottotipo 17 del genogruppo GII), così battezzato perché identificato per la prima volta nel 2014 nella località giapponese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Norovirus Kawasaki, i sintomi e come si trasmette il principale agente della gastroenterite acuta che ha colpito la nazionale finlandese di hockey a Milano-Cortina Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina, epidemia di norovirus. Hockey femminile finlandese ko. Sintomi e cure Le atlete finlandesi di hockey femminile sono malate di norovirus. Norovirus: come funziona il virus che provoca gastroenterite acuta Il norovirus è uno dei principali responsabili della gastroenterite acuta, colpendo in qualsiasi periodo dell’anno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, epidemia di Norovirus tra gli atleti: cos'è e quali sono i sintomi da non sottovalutare; Milano-Cortina, cos’è il norovirus che ha contagiato le atlete finlandesi dell’hockey su ghiaccio. Cos'è il norovirus? Sintomi e come si trasmetteScoppia il caso norovirus alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo il contagio di alcune atlete finlandesi. Ecco cos’è, i sintomi e come si trasmette ... msn.com Norovirus, cos’è: sintomi, contagio e prevenzione dopo il caso Finlandia-Canada alle Olimpiadi di Milano-CortinaIl norovirus si trasmette principalmente per via oro-fecale, ma anche attraverso: a limenti o acqua contaminati, contatto diretto con una persona infetta, superfici o oggetti contaminati (maniglie, ... tg.la7.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.