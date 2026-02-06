Normativa settimanale | FER Z frazionamento Artato e PPA novità e aggiornamenti legali

Questa settimana si è conclusa con diverse novità legislative nel settore energetico italiano. Il 6 febbraio 2026 ha segnato la fine di un periodo di cambiamenti, con l’entrata in vigore del decreto Fer Z, che introduce un nuovo sistema di incentivi per le fonti rinnovabili. Contestualmente, sono stati aggiornati anche i criteri per l’autorizzazione unica in Sardegna, puntando a semplificare le procedure e accelerare i progetti.

Il 6 febbraio 2026 si concludeva una settimana di normativa che ha segnato una nuova fase del processo di rinnovamento del sistema energetico italiano, con l'attuazione del decreto Fer Z, un nuovo modello di incentivazione per le fonti, e l'aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione unica in Sardegna. Le novità, che coinvolgono il governo, le regioni e le imprese coinvolte nel settore energetico, sono state introdotte in un contesto sempre più dinamico, in cui l'approccio al sistema di supporto agli investimenti sta mutando da un modello centralizzato a uno più flessibile, in grado di integrare diversi tipi di tecnologie.

