Nordio | La riforma sulla giustizia non avrà e non deve avere effetti politici – Il video

Il ministro Nordio chiarisce che la riforma sulla giustizia non avrà effetti politici. Durante un evento a Milano, ha ribadito che il referendum non è né a favore né contro nessuno, ma mira a modificare alcuni aspetti del sistema giudiziario senza influenzare l’assetto politico. La posizione del ministro arriva in un momento di dibattito acceso sulla legge, con opinioni che si dividono tra sostenitori e oppositori.

(Agenzia Vista) Milano, 31 gennaio 2026 “Questo referendum non è fatta né a favore né contro nessuno. Non è fatta, guai a voi pensarlo, per punire la Magistratura. E non è fatta per rafforzare il Governo, che non ne ha bisogno. Non abbiamo bisogno né di conferme né tantomeno di punizioni. È una riforma che non avrà e non deve avere effetti politici. Se dovessero prevalere i No rispetteremo con massimo rispetto la volontà popolare. Se dovessero prevalere i Sì, inizieremo subito il dialogo con la Magistratura” lo ha dichiarato il Ministro della Giusizia Nordio all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano.🔗 Leggi su Open.online

