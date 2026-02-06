Non tutti i confronti si tengono in sale congressi | quello tra Melania Trump e Michelle Obama si è consumato al cinema e su Netflix

Melania Trump e Michelle Obama si sono sfidate, ma questa volta non in un dibattito tradizionale. La scena si è spostata sui nostri schermi, tra Netflix e il cinema, dove le due donne hanno portato il loro confronto. Michelle Obama si è presentata con maggiore incisività, lasciando intendere di avere un passo avanti rispetto a Melania Trump. La sfida tra le ex first lady si svolge così, fuori dai classici incontri pubblici, e cattura l’attenzione di chi segue le dinamiche della politica americana.

Non tutti i confronti si tengono in sale congressi o studi televisivi, e quello tra la first lady Melania Trump e l'ex first lady Michelle Obama si è consumato sugli schermi, con la seconda in netto vantaggio rispetto alla prima. Melania Trump vs Michelle Obama, battaglia a colpi di documentari. L'ultimo documentario di Melania Trump, Melania, ha debuttato al cinema il 29 gennaio con una première ufficiale al Kennedy Center. Il film ha incassato 7,04 milioni di dollari nel weekend di apertura, superando le stime al botteghino pre-uscita, ma ha anche spinto moltissime persone a rivedere su Netflix il documentario di Michelle Obama uscito nel 2020.

