La Cassa di Risparmio di Volterra torna a sostenere il Campionato di giornalismo. L’istituto di credito toscano, molto presente sul territorio, partecipa alla XXIVª edizione di Cronisti in Classe. Quest’anno, l’obiettivo è coinvolgere anche i ragazzi, portando avanti una tradizione di impegno e crescita.

VOLTERRA Cassa di Risparmio di Volterra, istituto di credito profondamente radicato sul territorio toscano, aderisce alla XXIVª edizione di Cronisti in Classe, sostenendo anche quest’anno il Campionato di giornalismo. "L’attenzione verso le giovani generazioni è da sempre un valore importante per Cassa di Risparmio di Volterra che, per tradizione e con uno sguardo rivolto all’innovazione, mantiene un dialogo continuo con gli istituti scolastici del territorio – si legge nella presentazione – mettendo a disposizione competenze e professionalità per favorire momenti di formazione e confronto tra studenti e professionisti del settore bancario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non solo tradizione insieme ai ragazzi"

Approfondimenti su Volterra Cassa di Risparmio

È stata presentata a Rocca Priora la decima edizione del Calendario 2026 del “Gruppo Scrittori”, realizzato in collaborazione con i giovani del “Centro Vivere Insieme”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Lunedì da Leoni del 02 febbraio 2026 - Viviamo insieme l'ultima ora di mercato

Ultime notizie su Volterra Cassa di Risparmio

Argomenti discussi: Carnevale è… Mirano 2026: colori, musica e tradizione per tutta la comunità; Carnevale, quando le canzoni smettono di parlare al potere; Sunday Roast, la tradizione che Londra non dismette; Carnevale di Fano 2026: feste, carri e sconti Trenitalia.

GustaPorto, non solo tradizione. Dal buon cibo allo shoppingIl fine settimana a Civitanova è stato caratterizzato da GustaPorto, evento che ha coinvolto arte, gastronomia e eventi. Degustazioni gourmet, live painting e tradizioni locali hanno animato il centro ... ilrestodelcarlino.it

Non solo calze della Befana. Significato e tradizioni dell’Epifania nel mondoIl 6 gennaio, giorno dell’Epifania (dal greco ?????????, parola greca che significa manifestazione divina), era anticamente celebrata come la dodicesima notte dopo il Natale, dedicata alla luna. Per ... iodonna.it

Ogni centro ha la sua tradizione e il suo Carnevale: scopriamoli insieme facebook