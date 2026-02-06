La pioggia non molla e Roma si sveglia sotto un cielo grigio. Per San Valentino, le previsioni parlano di una svolta gelida, ma le Alpi si preparano a ospitare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con temperature più miti. Intanto, nel Sud, la pioggia continua a creare problemi e allarme. La giornata si presenta ancora incerta, tra speranze e difficoltà.

Roma, 6 febbraio 2026 – Italia divisa in due sul fronte meteo, con buone notizie per le Alpi, dove prendono il via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e preoccupazioni (ancora una volta) per il Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, rassicura per l’inaugurazione dei Giochi: "La perturbazione che ha raggiunto il Nord nelle ultime ore si allontanerà velocemente verso est. A Milano, dopo le ultime piogge della mattinata, il cielo tenderà ad aprirsi, garantendo una cerimonia d'apertura a San Siro (ore 20) prevalentemente asciutta e con temperature non troppo rigide, attorno ai 5-6 gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Non smette più di piovere. E per San Valentino ipotesi svolta gelida

