Questa mattina il ministero della Ricerca e l’Agenzia spaziale italiana hanno presentato il nuovo progetto chiamato Space It Up!. Si tratta di un’iniziativa che punta a sviluppare tecnologie e conoscenze per approfondire l’esplorazione dello spazio. I responsabili spiegano che non si può perdere questa sfida e che ogni passo avanti può portare a scoperte importanti per l’Italia. La presentazione si è svolta a Roma, con l’obiettivo di coinvolgere ricercatori e aziende italiane nel progetto.

Space It Up! è il nuovo progetto del ministero della Ricerca e dell’Agenzia spaziale italiana per sviluppare conoscenze e soluzioni scientifico-tecnologiche a supporto dell’esplorazione dell’universo. Un’occasione per il nostro Paese, in un contesto difficile. Se qualche giorno fa la capsula Crew Dragon Endeavour non avesse riportato velocemente a Terra gli astronauti della Stazione spaziale internazionale per un’emergenza medica, se quell’emergenza avesse avuto un esito tragico, forse oggi racconteremmo un’altra storia. Quanto accaduto non è un evento isolato e sottolinea la complessità e i rischi associati all’esplorazione umana dello spazio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non possiamo perdere la sfida dello spazio

Approfondimenti su Space It Up

Se il messaggio di spazio esaurito appare sul vostro iPhone, è importante conoscere le strategie per liberare memoria senza rischiare di perdere dati importanti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

PAUSA CHALLENGE EXTREME PER 24 ORE! *Viola VS Fabio e Cristiano*

Ultime notizie su Space It Up

Argomenti discussi: Rende, Principe traccia la rotta: Non possiamo perdere il treno dell’informatica e intelligenza artificiale; BA Olimpiadi Invernali 2026; Trieste, Porto Vecchio: Italia Nostra contraria all'installazione delle cabine sospese nell'area storica monumentale; Il mondo del vino naviga a vista: L’incertezza è la nuova normalità.

Calcio: Inzaghi, 'Palermo, non possiamo più perdere tempo'Stimo la Virtus Entella per il campionato che sta facendo, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Le partite dipendono da noi, dall'atteggiamento, dalla voglia e adesso non possiamo più perdere tempo. Lo ... ansa.it

Juventus, Locatelli: Non possiamo perdere queste partite, dobbiamo dare di piùIl capitano della Juventus Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 2-0 col Como: Non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiato per come ... tuttomercatoweb.com

La ricetta delle frittelle del luna park di Fulvio Marino è una vera dolcezza, una coccola fritta, una vera delizia. E’ la ricetta del 27 aprile 2023, la ricetta che non possiamo perdere. Un impasto davvero semplice con farina 0 forte, lievito di birra ma questa volta s facebook

Non possiamo perdere altro tempo! Anche il min @Antonio_Tajani sostiene la nostra proposta sulla proroga delle concessioni balneari al 2033 per le attività colpite dal ciclone Harry. Adesso bisogna passare ai fatti! #maltempo #cicloneHarry #sicilia #tiamosic x.com