Roberto Vannacci si ferma davanti alla richiesta di usare il nome Futuro Nazionale. Dopo aver annunciato il nuovo progetto politico, il generale ora dice che per ora non si può procedere con quella denominazione. I militanti del movimento devono aspettare ancora, mentre si discute sul nome e il simbolo da adottare. La prima retromarcia di Vannacci sorprende chi seguiva da vicino la sua iniziativa.

“ Futuro Nazionale per ora non si può usare ”. È la comunicazione rivolta ai militanti del nuovo progetto politico annunciato da Roberto Vannacci, mentre si apre un confronto sul piano del nome e del simbolo adottati per la formazione. La contestazione arriva dalla famiglia di Riccardo Mercante, già consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo. La vedova rivendica la titolarità del marchio e afferma che “quel nome e quel simbolo appartengono alla memoria di mio marito” e che non verranno concessi ad altri soggetti. Il marchio Futuro Nazionale: deposito e registrazione. Secondo le informazioni disponibili, il marchio “Futuro Nazionale” sarebbe stato depositato da Mercante il 3 settembre 2010 e successivamente registrato in Italia il 25 febbraio 2011 presso l’Ufficio brevetti e marchi del Ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non possiamo farlo”. Vannacci, c’è già la prima retromarcia ed è clamorosa: cosa succede

