Non possiamo farlo Vannacci c’è già la prima retromarcia ed è clamorosa | cosa succede

Da tvzap.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Vannacci si ferma davanti alla richiesta di usare il nome Futuro Nazionale. Dopo aver annunciato il nuovo progetto politico, il generale ora dice che per ora non si può procedere con quella denominazione. I militanti del movimento devono aspettare ancora, mentre si discute sul nome e il simbolo da adottare. La prima retromarcia di Vannacci sorprende chi seguiva da vicino la sua iniziativa.

“ Futuro Nazionale per ora non si può usare ”. È la comunicazione rivolta ai militanti del nuovo progetto politico annunciato da Roberto Vannacci, mentre si apre un confronto sul piano del nome e del simbolo adottati per la formazione. La contestazione arriva dalla famiglia di Riccardo Mercante, già consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo. La vedova rivendica la titolarità del marchio e afferma che “quel nome e quel simbolo appartengono alla memoria di mio marito” e che non verranno concessi ad altri soggetti. Il marchio Futuro Nazionale: deposito e registrazione. Secondo le informazioni disponibili, il marchio “Futuro Nazionale” sarebbe stato depositato da Mercante il 3 settembre 2010 e successivamente registrato in Italia il 25 febbraio 2011 presso l’Ufficio brevetti e marchi del Ministero delle Imprese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

non possiamo farlo vannacci c8217232 gi224 la prima retromarcia ed 232 clamorosa cosa succede

© Tvzap.it - “Non possiamo farlo”. Vannacci, c’è già la prima retromarcia ed è clamorosa: cosa succede

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

“Ci ho ripensato!”. La clamorosa retromarcia di Trump: cosa succede

Recenti sviluppi politici hanno portato Donald Trump a riconsiderare le sue posizioni, segnando una significativa retromarcia.

“Non possiamo farlo”. Gemelle Kessler, cosa succede ai funerali

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Roberto Vannacci, gli obiettivi: remigrazione, difesa dei confini e opposizione alle armi per Kiev; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Futuro personale | Il limite politico di Vannacci è l’assenza di uno sbocco nel centrodestra; Un futuro per Vannacci.

non possiamo farlo vannacciZiello e Sasso lasciano la Lega e seguono Vannacci. Furgiuele sta con SalviniI due (ex) deputati leghisti comunicano la decisione tramite un post sui social: Sento di non essere più utile, scrive Sasso. Dure le parole di Ziello: Ho visto l'assenza totale di una linea politi ... ilfoglio.it

non possiamo farlo vannacciMatteo Renzi: «Vannacci punta ai delusi a destra. Se loro si dividono la nostra vittoria è probabile»Il leader di Italia viva: «Meloni proverà a tenere il generale, anche contro Salvini». Calenda? «Se va con il centrodestra perde i suoi. E la premier non si fida di lui» ... corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.