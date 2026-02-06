Non entrate chiamate la polizia Dentro casa i corpi di mamma papà e i due figli | tragedia e choc Morti anche i loro animali

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa di una zona residenziale. Dentro, i corpi di mamma, papà e due figli, tutti senza vita. La scena è stata scoperta questa mattina da un vicino, che ha chiamato subito la polizia. Dentro l’abitazione anche gli animali domestici, anch’essi morti. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo, ma al momento non ci sono dettagli certi sulle cause di questa tragedia.

Un’intera famiglia è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in una zona residenziale. A indirizzare subito l’intervento delle forze dell’ordine è stato un messaggio lasciato sulla porta d’ingresso: “Non entrate. Chiamate la polizia “. All’interno della casa gli agenti hanno rinvenuto i corpi di madre, padre e dei loro due figli adolescenti, oltre a quelli degli animali domestici. Il caso ha aperto un’indagine e ha suscitato reazioni anche a livello istituzionale. La tragedia familiare a Mosman Park, nell’area di Perth. I fatti si sono verificati a Mosman Park, nell’area di Perth. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Gli agenti arrivano davanti a un’abitazione tranquilla e trovano una scena sconvolgente.

Questa mattina a Perth, in un quartiere residenziale di Mosman Park, sono stati trovati tutti morti i membri di una famiglia.

