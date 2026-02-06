Non ci sono gli estintori sequestrato locale a Caserta Più controlli dopo la tragedia di Crans-Montana

La polizia e la finanza hanno sequestrato un locale a Caserta perché mancavano gli estintori. I controlli sono aumentati dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. In questo caso, gli agenti hanno trovato il locale senza dispositivi di sicurezza e hanno deciso di chiuderlo. La decisione arriva in un momento di controlli più stringenti sui locali notturni in tutta Italia.

Nell'ambito dei maggiori controlli predisposti dalle Prefetture nei locali notturni, come conseguenza della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, la polizia e la finanza hanno sequestrato un locale per eventi nel centro di Caserta.

La Polizia locale e la Guardia di finanza hanno eseguito controlli approfonditi a Città di Castello dopo la tragedia di Crans Montana.

Dopo la tragedia di Crans Montana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Città di Castello.

