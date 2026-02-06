Non c' è il pienone per le olimpiadi negli hotel | i prezzi crollano de 30%

I prezzi degli hotel per le olimpiadi sono scesi fino al 30%. Gli hotel non registrano il solito pienone e i weekend olimpici sono più accessibili. La diminuzione dei costi deriva dalla legge dell’offerta e della domanda, che ha fatto crollare i prezzi. Ora molti turisti e appassionati possono permettersi di partecipare senza spendere troppo.

Sono diventati più accessibili i weekend olimpici e il merito è tutto della legge della domanda e dell’offerta.Negli ultimi due mesi i prezzi degli alloggi si sono sgonfiati in media del 30%, con Cortina che scivola addirittura del 75%. Milano e Val di Fiemme sono invece le località in cui il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le offerte di alloggi su Airbnb a Milano sono ancora numerose.

Con l’arrivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i prezzi di hotel e ristoranti salgono già.

A San Candido e Dobbiaco, praticamente a metà strada fra i due siti olimpici di Anteresela e Cortina d’Ampezzo, le Olimpiadi non hanno (ancora) fatto registrare il pienone. Lo conferma Hanna Erharter, direttrice dell’Associazione turistica di San Candido: «La facebook