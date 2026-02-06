NoiPa novità sugli arretrati del Ccnl della scuola | come verranno liquidati

Questa mattina NoiPa ha annunciato come verranno pagati gli arretrati del rinnovo del contratto della scuola. Il portale ha fornito dettagli su quando e come il personale docente e Ata riceverà le somme dovute. La procedura sarà più chiara nei prossimi giorni, ma già si sa che i pagamenti partiranno a breve.

In una comunicazione, il portale per i lavoratori della pubblica amministrazione NoiPa ha specificato alcuni dettagli per quanto riguarda la liquidazione degli arretrati del rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore della scuola, che coinvolge sia il personale docente, sia quello Ata. Le nuove disposizioni sono volte a fare chiarezza principalmente sull’ordine in cui gli arretrati saranno liquidati, dopo le lamentele di molti lavoratori, secondo cui questi metodi non erano mai stati resi pubblici. I sindacati denunciano però che, anche a seguito di questo intervento, continua a mancare precisione e un criterio unico per la liquidazione degli arretrati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su NoiPa Giornata

La Gilda ha segnalato errori di calcolo negli arretrati del CCNL scuola 2022-2024, che il personale ha recentemente ricevuto.

Ultime notizie su NoiPa Giornata

Argomenti discussi: Arretrati CCNL docenti e ATA, l'errore di calcolo riguarda casi specifici e non serve alcuna diffida; Stipendi febbraio Docenti e ATA: data degli importi, aumenti, arretrati e novità del mese (Ecco gli aggiornamenti); Liquidazione arretrati CCNL 2022/2024 Istruzione e Ricerca personale scuola: l’ultimo comunicato di NoiPA; Liquidazione arretrati CCNL 2022/2024 Istruzione e Ricerca personale Scuola: il nuovo comunicato di NoiPA.

