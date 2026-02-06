Noemi oltre la speranza
Questa sera al E-Motivo Teatro di Bollate si svolge l’ultimo appuntamento della rassegna Costellazioni d’anime. L’evento, patrocinato dal Comune, celebra la Giornata Internazionale della Donna con uno spettacolo dedicato a Noemi. La scena si anima di musica e parole, portando in luce storie di speranza e forza femminile.
E-Motivo Teatro, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato Cultura e Pace del Comune di Bollate, presenta il terzo ed ultimo appuntamento della kermesse Costellazioni d’anime: un’importante serata in occasione della Giornata Internazionale della Donna.Il 13 marzo 2026, presso la sala.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Noemi Oltre
Memoria: 5 libri (oltre i classici) che raccontano l'orrore e la speranza
La letteratura svolge un ruolo fondamentale nel preservare la memoria della Shoah, specialmente con la scomparsa dei testimoni diretti.
È il giorno della Candelora, la luce segno di speranza oltre la frana
Questa mattina, in molte chiese italiane si accendono le candele per la tradizionale festa della Candelora.
Noemi - Bianca
Ultime notizie su Noemi Oltre
Argomenti discussi: La bimba malata di cancro e le costose cure per salvarla, la famiglia: Aiutateci col 5×1000.
Noemi di Segni, presidente dell'@ucei.it, unione delle comunità ebraiche italiane, che in oltre due anni non ha detto mezza parola di denuncia contro il genocidio a Gaza (e sarebbe davvero interessante che ci spiegasse il perché), limitandosi al solito vittimis facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.