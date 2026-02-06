Noemi oltre la speranza

Questa sera al E-Motivo Teatro di Bollate si svolge l’ultimo appuntamento della rassegna Costellazioni d’anime. L’evento, patrocinato dal Comune, celebra la Giornata Internazionale della Donna con uno spettacolo dedicato a Noemi. La scena si anima di musica e parole, portando in luce storie di speranza e forza femminile.

E-Motivo Teatro, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato Cultura e Pace del Comune di Bollate, presenta il terzo ed ultimo appuntamento della kermesse Costellazioni d’anime: un’importante serata in occasione della Giornata Internazionale della Donna.Il 13 marzo 2026, presso la sala.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

