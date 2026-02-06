Nkunku finalmente l’investimento inizia a ripagare il Milan | 5 gol in 6 partite e non vuole fermarsi

Dopo un inizio difficile, Nkunku sta finalmente trovando continuità con il Milan. L’attaccante francese ha già segnato cinque gol in sei partite e sembra intenzionato a non fermarsi. La sua vena realizzativa sta dando nuova energia alla squadra, che ora conta anche sulla sua presenza in attacco.

La sua stagione in rossonero è partita male, tra infortuni, acciacchi di vario tipo e dunque scarsa continuità sul rettangolo di gioco. Il tecnico Massimiliano Allegri, ad ogni modo, con lui ha avuto pazienza, gli ha dato fiducia nonostante per mesi sul 'score' comparisse soltanto un gol (bellissimo, tra l'altro, in sforbiciata) segnato a 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia. E Nkunku, ora, sta finalmente ripagando l'allenatore, il Milan ed i tifosi rossoneri con prestazioni all'altezza della fama che si era creato a Lipsia, e, soprattutto, con i gol. Nell'ultimo mese Nkunku ha segnato 5 gol in 6 partite: dalla doppietta rifilata a 'San Siro' contro l'Hellas Verona, arrivando all'ultimo gol sul campo del Bologna, passando per i gol di Firenze e Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' la crescita di Nkunku.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 29 dicembre 2025, si concentra sulla prestazione di Nkunku, autore di due gol nel match contro il Milan.

