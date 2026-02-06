Nigeria si impegna nell’auto elettrica | accordo con la Corea del Sud promette 10.000 posti di lavoro

La Nigeria ha firmato un accordo con la Corea del Sud per entrare nel settore delle auto elettriche. È la prima volta che un paese africano avvia la produzione di veicoli di questo tipo. L’intesa promette di creare circa 10.000 posti di lavoro nel settore e rappresenta un passo importante per il paese, che si avvicina a una mobilità più sostenibile.

Nel cuore dell’Africa subsahariana, la Nigeria sta facendo un passo decisivo verso una nuova era della mobilità: il paese è ora la prima nazione africana ad accedere alla produzione di auto elettriche, grazie a un accordo strategico con la Corea del Sud. Il 30 gennaio 2026, il governo federale nigeriano, guidato dal Ministro di Stato per l’Industria, John Enoh, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’Asia Economic Development Committee (AEDC), un’entità coreana specializzata nello sviluppo economico e tecnologico. Questo accordo prevede la creazione di un impianto di produzione di veicoli elettrici con una capacità annuale di 300.🔗 Leggi su Ameve.eu

