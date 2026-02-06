Niente Sassuolo per Barella e Calhanoglu | l’obiettivo è la Juventus

L’Inter si prepara senza Barella e Calhanlu per la partita di domenica contro il Sassuolo. I due centrocampisti non saranno disponibili, ma i nerazzurri puntano a mantenere il primo posto in classifica. La squadra si concentra sulla trasferta, sperando di portare a casa i tre punti e consolidare la posizione in classifica.

I due big nerazzurri non saranno disponibili per il prossimo match di campionato: le ultime sul rientro in campo L’ Inter prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo, con l’obiettivo di continuare la cavalcata in testa alla classifica. Nicolò Barella (Ansa) – Calciomercato.it I nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni, dopo il successo a Monza sul Torino nei quarti di Coppa Italia. Adesso ad attendere l’Inter ci saranno Berardi e compagni, con i vicecampioni d’Europa a +5 sui cugini del Milan. Ad Appiano Gentile intanto la squadra di Chivu ha ricevuto nelle scorse ore la visita speciale di Adriano, con l’’Imperatore’ che si è intrattenuto con il tecnico e i giocatori nerazzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Barella rischia di saltare la partita contro la Juventus.

Le condizioni di Calhanoglu e Barella migliorano, e Chivu spera di poterli schierare contro la Juventus.

