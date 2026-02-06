Niente ladri ma tanto cuore | i Carabinieri cambiano la lampadina all' anziano per farlo sentire al sicuro

I Carabinieri di un piccolo paese hanno sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Sono entrati in casa di un anziano e hanno cambiato loro stessi la lampadina rotta, per farlo sentire più sicuro e meno solo. Un atto semplice, ma che ha scaldato il cuore di molti.

A volte la sicurezza passa anche dai piccoli gesti di umanità, quelli che vanno oltre il semplice dovere d'ufficio. È quanto accaduto a San Felice sul Panaro, dove un intervento per un presunto furto si è trasformato in una storia di vicinanza alle fasce più fragili, suggellata da una lettera di.

