Nicola Gratteri ospite di The Mask su CRC | Decreto sicurezza? Lo Stato paghi parte delle spese legali ai poliziotti

Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha preso parte alla prima puntata di “The Mask” su CRC. Durante l’intervista, ha parlato del decreto sicurezza, chiedendo che lo Stato copra almeno una parte delle spese legali ai poliziotti. Gratteri ha sottolineato che questa misura potrebbe alleggerire il peso sulle forze dell’ordine e migliorare il loro lavoro.

Il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri è il primo ospite di The Mask, la nuova trasmissione radiotelevisiva in onda su Crc. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Lorenzo Crea che andrà in onda domani, Sabato 7 Febbraio alle ore 10, Gratteri ha commentato fra l'altro il decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: "Non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo tutelare una specifica categoria rispetto ad un'altra e che vogliamo allontanare le Forze dell'Ordine dalla gente. Abbiamo sempre ribadito che la Polizia dello Stato lavora per la gente e deve essere amica di essa stessa.

