Nevi di montagna si sciolgono con calore estivo allarme idrologico per aree colpite da frane

Da settimane le nevi di montagna si stanno sciogliendo in anticipo, spinte dal caldo estivo. La situazione preoccupa, perché il rapido scioglimento rischia di aumentare il rischio di frane e allagamenti nelle zone già colpite. Le autorità monitorano attentamente, mentre gli abitanti cercano di capire cosa aspettarsi per le prossime settimane.

Le nevi di montagna, ormai da mesi in ritardo, si stanno sciogliendo anticipatamente con il calore estivo. È il caso della regione dell’Alpi, dove le condizioni climatiche estreme stanno causando un aumento significativo dei fenomeni idrologici, con particolare allarme per aree a rischio di frane. Le prime valanghe si sono registrate a partire da fine gennaio, con precipitazioni che hanno portato a innalzamenti del livello dei corsi d’acqua e a un netto aumento della pressione sulle aree montane, con conseguenze dirette su infrastrutture e territori ad alto rischio. Le autorità locali, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), stanno monitorando costantemente l’andamento delle nevi e la stabilità dei versanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La pioggia incessante ha peggiorato le condizioni del territorio nel Nord Italia.

