Nerozzi analizza il ko in Coppa Italia | Giocato molto meglio di quel che dica il risultato Cos’ha fatto la differenza

La Juventus ha perso contro l’Atalanta, ma secondo Nerozzi il risultato non rispecchia quello che si è visto in campo. L’esperto analizza la sfida e sottolinea che i bianconeri hanno giocato meglio di quanto dica il punteggio. La differenza, spiega, sta nella mancanza di peso offensivo, che ha fatto la differenza nel finale. La partita ha mostrato un paradosso: la squadra ha controllato il gioco, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni.

Nerozzi sicuro: evidenziato il paradosso della sfida di Bergamo, bianconeri promossi per la manovra ma bocciati per la mancanza di peso offensivo. La sconfitta rimediata al Gewiss Stadium e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia lasciano in dote alla Juventus un carico di rimpianti non indifferente, alimentando il dibattito sulla reale consistenza del progetto tattico di Luciano Spalletti. Tra le analisi più lucide e dirette apparse sui social, spicca quella di Massimiliano Nerozzi. Il giornalista del Corriere della Sera, attraverso il proprio profilo X, ha voluto sottolineare una discrepanza evidente tra la qualità della prestazione complessiva offerta dalla squadra e il verdetto finale del tabellino, che ha premiato l'Atalanta.

