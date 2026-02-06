Neonati coinvolti nel ritmo musicale | studio rivela come il cervello impari i suoni fin dalla nascita

A pochi giorni dalla nascita, i neonati mostrano di percepire i cambiamenti nel ritmo musicale. Uno studio ha scoperto che, già a due giorni di vita, il cervello reagisce con sorpresa quando la musica cambia ritmo, anche se la melodia resta la stessa. È un segnale che i neonati iniziano ad ascoltare e imparare i suoni fin dai primi giorni.

A due giorni di vita, il cervello dei neonati reagisce con un picco di sorpresa quando il ritmo di una musica cambia — anche se la melodia rimane invariata. È il risultato di uno studio condotto dagli esperti dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in collaborazione con un ospedale di Budapest, e pubblicato su *PLOS Biology*. I ricercatori hanno seguito il comportamento delle onde cerebrali di 49 bambini, tutti con meno di tre giorni di vita, mentre ascoltavano composizioni di Johann Sebastian Bach. Le reazioni sono state registrate tramite un elettroencefalografo (EEG) che ha misurato l’attività neuronale in tempo reale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Neonati Ritmo

I ricercatori hanno scoperto che i neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita.

Un nuovo studio dell’Università di Utrecht conferma che cantare ai neonati può favorire lo sviluppo del linguaggio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Neonati Ritmo

Nati per la musica: a due giorni di vita il cervello dei neonati coglie il ritmoIl pianoforte di Bach per 49 bambini di un ospedale di Budapest. E la sorpresa: a un cambio di ritmo, ma non di melodia, le onde cerebrali sobbalzano. Studio ... repubblica.it

Con il senso del ritmo si nasceCon il senso del ritmo si nasce ma non con quello della melodia, che invece viene appresa crescendo. E' quanto emerge da uno studio dell'dell'Istituto Italiano di Tecnologia pubblicato sulla rivista ... ansa.it

Attenzione a questo latte in polvere per neonati: il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di alcuni lotti per possibile rischio microbiologico. Ecco il marchio e i lotti coinvolti facebook

Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido, 12 bambini coinvolti ilsole24ore.com/art/milano-fug… x.com