La Villa Reale di Monza entra nella top ten dei musei lombardi più visitati. Nel 2025 si piazza all’ottavo posto, diventando il primo museo fuori Milano a raggiungere questa posizione. Con 9 milioni di visitatori, riesce a conquistare un pubblico sempre più numeroso, dimostrando la sua importanza nella scena culturale della regione.

La Villa Reale di Monza entra ufficialmente nel club dei grandi della cultura lombarda. E lo fa con un risultato che sorprende e conquista: nel 2025 è l’ottavo spazio museale più visitato dai possessori dell’ Abbonamento Musei Lombardia, con 9.048 ingressi, superando persino il prestigioso Museo del Novecento di Milano (a 8.946 visitatori). Un traguardo che vale doppio, perché è anche il primo museo fuori dal capoluogo a entrare nella top ten regionale. Un successo costruito passo dopo passo, senza scorciatoie. La Villa Reale è infatti diventata museo riconosciuto dalla Regione solo lo scorso dicembre, senza ancora beneficiare dei grandi circuiti culturali e delle reti promozionali più strutturate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella top ten dei musei lombardi. Primo sito fuori Milano per ingressi

