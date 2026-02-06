Nella Francia del rugby è tornato Antoine Dupont e si vede

Dopo 334 giorni di assenza, Antoine Dupont torna in campo e si fa subito notare. La Francia del rugby vince una partita importante contro l’Irlanda grazie al suo ritorno. Dupont ha guidato la squadra con energia, dimostrando di essere tornato in forma e pronto a portare avanti la nazionale. La sua presenza si sente subito, e i tifosi possono sperare in una stagione più forte con lui in campo.

Dopo 334 giorni e un infortunio grave, ha guidato la sua nazionale in una grande vittoria contro l'Irlanda al Sei Nazioni Giovedì si è giocata a Parigi Francia-Irlanda, la partita inaugurale del Sei Nazioni, il prestigioso torneo di rugby a 15 che si gioca ogni anno tra le migliori nazionali europee – tra cui c’è anche l’Italia. Era una delle gare più attese, perché considerata decisiva – Irlanda e Francia hanno vinto le ultime quattro edizioni, due a testa – e perché dopo 334 giorni è tornato a giocare nella nazionale francese il capitano Antoine Dupont, uno dei rugbisti migliori al mondo che l’anno scorso aveva subìto un grave infortunio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

