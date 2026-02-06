Nel nuovo film sul Napoli, il focus si sposta sugli infortuni di Anguissa e Neres. La squadra sta preparando il sequel del quarto scudetto, ma c’è ancora qualche domanda aperta sui problemi fisici dei giocatori chiave. I tifosi aspettano chiarimenti ufficiali prima di poter festeggiare ancora.

“ Ag4in ” avrà un sequel? Il film sul quarto scudetto del Napoli (come quello sul terzo) celebra il trionfo degli azzurri riusciti dapprima nell’impresa di conquistare il titolo dopo trentatré anni, poi di vincerne un secondo in soli tre anni. Entrambi con due allenatori diversi, Luciano Spalletti e Antonio Conte. La pellicola prodotta da Aurelio De Laurentiis termina, nei titoli di coda, con i video-presentazione dei nuovi acquisti di questa stagione, e un “ Continua. “, segno che possa esserci un nuovo film che descriva la stagione attuale del Napoli. Non saranno sicuramente da escludere, nell’ipotetico terzo film, le memorabili vittorie in campionato contro Inter (3-1) e Juventus (2-1) al Maradona, o i festeggiamenti per il trionfo in Supercoppa in Arabia Saudita, e altri successi che arriveranno nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel nuovo film del Napoli (se ci sarà), sarebbero graditi chiarimenti sugli infortuni – Anguissa e Neres in primis

Neres, Anguissa e Meret sono i calciatori del Napoli che, dopo apparentemente aver superato i loro infortuni, continuano a scomparire dai campi.

