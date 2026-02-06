Nel magazzino del suo locale nascondeva un fucile a pompa arrestato un giovane all' Olivella

La polizia ha arrestato un giovane all'Olivella dopo aver scoperto un fucile a pompa nascosto nel magazzino del suo locale. Sembrava un normale controllo, ma durante la perquisizione hanno trovato l’arma con la matricola abrasa. Ora il ragazzo si trova in cella, e gli investigatori stanno cercando di capire cosa volesse farne.

Sembrava un controllo come tanti ma una volta perquisito anche il magazzino del suo locale è saltato fuori un fucile a pompa con matricola abrasa. I carabinieri della stazione Centro, con il supporto della polizia municipale, hanno arrestato nella zona dell'Olivella un ragazzo di 26 anni.

